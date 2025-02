Ristorazione in lutto. È morto Aldo di ’Ferro’

Grave lutto a Piano di Conca: è morto Aldo Cortopassi, 87 anni, anima del ristorante Ferro. Se ne va un pilastro, una figura storica del luogo, conosciuta e stimata: lascia la moglie Deanna Raffaetà e tre figli oltre ai nipoti. Aldo era un commerciante ed un imprenditore illuminato: da Ferro, fondato dal padre Ferruccio, si faceva merenda negli anni ‘50 dalla costa all’entroterra, era una meta ambita nel fresco della campagna, dove potevi gustare spuntini e piatti genuini. Un locale, oggi rinnovato e tornato in mano al figlio Ferruccio, dopo che per anni l’avevano gestito i fratelli Ceragioli ed Aldo aveva mantenuto e curato la bottega vicina. Casa, bar e bottega e attività: una vita dedicata a famiglia e lavoro coi valori sani tramandati e la passione di chi guarda lontano. Cortopassi era infatti lungimirante anche nell’investire nell’edilizia in un periodo in cui era un settore fiorente e vantaggioso. Lo piangono Deanna e i figli Ferruccio, Ilaria e Giovanni che ne proseguono le attività e lo piange tutta la sua affezionata comunità di Piano di Conca. Oggi alle 15 i funerali nella chiesa della frazione a cura delle onoranze funebri Il Colosseo.

Isabella Piaceri