Risorse alle case popolari. Stanziati 100mila euro per le ristrutturazioni

Le case popolari di via delle Serre si rifanno il look. Il consiglio comunale, mercoledì, ha votato una variazione di bilancio da 100mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi Erp nella frazione rivierasca. Si tratta di un passaggio atteso da tempo dagli inquilini delle case popolari, che in passato hanno lamentato anche problemi per l’incolumità e la salute delle persone di chi abita negli alloggi o circola nei dintori degli edifici.

Sulla vicenda prende posizione il consigliere di Fratelli d’Italia Simone Frugoni, che incassa il via libera e auspica nuovi passaggi analoghi per dare ancora maggior sostanza agli interventi di manutenzione. "Finalmente gli alloggi di edilizia popolare saranno sottoposti a manutenzione straordinaria – spiega –; su richiesta degli abitanti delle case popolari, ho più volte sollecitato l’amministrazione perché intervenisse sulle tantissime criticità e carenze del patrimonio di edilizia popolare. Anche attraverso la Commissione casa, di cui sono membro, ho insistito perché venissero fatti una serie di sopralluoghi per valutare la situazione. I lavori da eseguire sono tanti, dalla ristrutturazione di terrazze e tetti alla gestione di perdite e infiltrazioni. Dopo oltre due anni, non posso che essere soddisfatto per un primo obiettivo raggiunto. Certo, si tratta di un primo intervento, assolutamente non esaustivo ma è comunque un buon risultato, raggiunto grazie alla nostra opposizione, da sempre costruttiva, che mira ai risultati concreti e a soddisfare le esigenze dei cittadini. Continueremo a monitorare la situazione, seguendo le tempistiche e l’esecuzione dei lavori, e proseguiremo a sollecitare l’amministrazione perché provveda anche agli altri interventi necessari".

Dal canto suo, l’amministrazione esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, tra l’altro col voto positivo dei consiglieri d’opposizione. Tranne quelli di Fratelli d’Italia. "Ciò che emerge è che il consigliere Frugoni abbia avuto fretta nell’appropriarsi di meriti che invece sono propri dell’amministrazione – commenta l’assessora al sociale Anna Graziani – che ha lavorato intensamente per trovare risorse in un bilancio che si conferma solido e pronto per dare risposte concrete ai bisogno della comunità. E si tratta della stessa fretta con cui ha deciso di uscire dalla sala del consiglio senza votare la pratica, a cui il suo gruppo consiliare ha scelto di votare contro. Se c’è qualcuno che dev’essere ringraziato per aver permesso lo stanziamento di questi 100mila euro, questi sono i consiglieri rimasti in aula durante la votazione, compresi i membri dell’opposizione, che hanno svolto fino in fondo il proprio ruolo".

DanMan