Rischiano di annegare, due ragazzi salvati dai bagnini. Uno è grave

Lido di Camaiore, 7 giugno 2024 – Due giovani turisti stranieri di 19 e 20 anni, originari del Belgio, che hanno rischiato di annegare nelle acque antistanti il bagno Buonamici a Lido di Camaiore, sono stati salvati ieri sera dai bagnini. I due si sono trovati in difficoltà e da riva i bagnini si sono accorti della situazione e sono riusciti a raggiungerli e a portarli via. Il 20enne è apparso quello in condizioni più gravi ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice rosso, mentre l'altro è stato soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenute con il medico, ambulanze delle Misericordie di Capezzano e di Lido di Camaiore più i militari della guardia costiera.