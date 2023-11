Riscaldamento a scuola. Affidato l’appalto

È stato affidato il servizio di conduzione di calore e terzo responsabile per gli impianti di riscaldamento di proprietà del Comune. L’affidamento riguarda il semestre che va da novembre ad aprile del prossimo anno, per un importo pari a 22.875 euro, e permette di affronatre l’arrivo delle temperature rigide durante l’autunno e l’inverno.

La ditta affidataria si impegnerà per tutto il periodo a garantire un adeguato funzionamento degli impianti termici degli edifici comunali, tra cui ovviamente i plessi scolastici, al fine di poter svolgere le attività alle adeguate temperature anche in pieno inverno. "L’affidamento ci permette di iniziare il periodo più rigido in modo programmato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –, preparandoci all’arrivo dell’inverno vero e proprio nelle prossime settimane. La copertura del servizio, che prevede anche la manutenzione ordinaria, è prevista per tutto il periodo fino alla prossima primavera".

"L’affidamento del servizio di riscaldamento riguarda edifici pubblici e scuole – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – ed è importante per permettere lo svolgersi regolare delle diverse attività nei prossimi mesi".