Ripetute offese sui social. Denuncia per diffamazione a un leonessa da tastiera

Nascondendosi dietro l’anonimato di un nickname (‘Opinionista Scalza’) una leonessa da tastiera ha ripetutamente offeso su Facebook la criminologa Roberta Bruzzone, ospite lo scorso 20 aprile al teatro Manzoni di Massarosa. Per questo contro di lei l’associazione culturale Meglio di Ieri di Viareggio – organizzatrice dell’evento – ha presentato denuncia per diffamazione. A poche ore dalla presenza della criminologa sul palco sono comparsi i commenti della sedicente Opinionista Scalza con offese all’associazione organizzatrice per le idee manifestate riguardo al Covid. Di fronte alla replica - sempre tramite social - della stessa Bruzzone, l’ignota leonessa da tastiera ha ribadito anche sulla propria pagina gli stessi concetti con pubblicazione di link e commenti del medesimo tenore. Appena Roberta Bruzzone si è accorta che la situazione non si placava, ha avvertito il presidente dell’associazione Meglio di Ieri, Daniel Griva (nella foto con la criminologa Bruzzone), che si è rivolto a un legale. Ma ormai quelle frasi diffamatorie erano già state visionate dai follower della Bruzzone che conta ben 737mila seguaci sul web. ‘’Per questo abbiamo depositato denuncia per diffamazione aggravata - evidenzia l’avvocato Gianluca Pajatto - dato che quelle affermazioni non sono state pubblicate sulla pagina facebook di Meglio di Ieri, dove potevano essere tempestivamente censurate dall’amministratore, bensì sul profilo di un personaggio pubblico molto seguito’’.