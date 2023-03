Ripavimentazione del centro Primo tratto pronto entro Pasqua Da lunedì cantiere in via Montauti

Il ritmo della ripavimentazione del centro si fa sempre più spedito in vista dell’estate. Prima di Pasqua sarà infatti terminata la via Carducci e intanto da domani inizieranno gli interventi in via Montauti (nel tratto compreso tra la piazza Garibaldi e la via IV Novembre) con la previsione della provvisoria rimozione della veranda della Trattoria Tre Stelle senza però ostacolare la stagione estiva. Dopo mesi di cantiere inizia dunque a prendere forma il nuovo aspetto del cuore del paese: i lavori comportano la totale demolizione degli attuali marciapiedi e della sede stradale in asfalto, il rifacimento e adeguamento dei sottoservizi pubblici, la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento della pavimentazione in pietra Alberese per dare continuità a quella già presente nella piazza Garibaldi. Il progetto – per un milione e mezzo di euro – prevede anche la realizzazione di rosoni decorativi in pietra e marmo locale all’intersezione delle strade via Carducci – via IV Novembre e via Montauti – via IV Novembre. Gli interventi sono stati preceduti da una campagna di informazione che ha coinvolto sia i residenti che le attività commerciali della zona interessata.

I lavori in via Montauti prevederanno una sosta durante il periodo di Pasqua per proseguire appena terminati i giorni di festa e concludersi prima dell’inizio della stagione estiva. Le occupazioni del suolo pubblico da parte dei privati potranno essere autorizzate solamente se queste non interferiscono con il crono programma dell’opera pubblica: parziale sacrificio sarà della Trattoria Tre stelle che sarà tenuta a rimuovere la veranda esterna nel momento in cui il cantiere interesserà quel punto di strada. Quando le vie saranno completate sarà la volta dell’arredo urbano: su sollecitazione pressante dei commercianti l’amministrazione comunale ha garantito che saranno messe a dimora nuove alberature. Presumibilmente in grandi vasche per permetterne lo sviluppo, che saranno collocate in punti strategici per assicurare ombreggiatura senza interferire col passaggio dei mezzi di soccorso.

Francesca Navari