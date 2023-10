Rinnovo rete idrica. Lavori al traguardo

Procedono i lavori per rinnovare la rete idrica del centro e procedere alla trasformazione a contatore delle utenze alimentate dal vecchio sistema di distribuzione a lente tarata, per un investimento di oltre 170mila euro, con l’obiettivo di concludere entro le prossime settimane. A breve avranno inizio le ultime operazioni che riguarderanno il collegamento della nuova condotta di via IV Novembre con l’esistente in via Carducci, la dismissione della vecchia linea in via IV Novembre e l’eliminazione di alcune lenti tarate restanti (la lente tarata è un sistema dotato di limitatore dei consumi ma privo di contatore, non è in grado di far fronte alle punte di consumo e non garantisce la misurazione dell’acqua consumata). Complessivamente, Gaia ha sostituito circa 180 metri di condotte ormai vetuste e soggette a perdite, su via IV Novembre e via Montauti, col rinnovo dei relativi allacci.