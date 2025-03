Rinasce via del Serraglio. Dalle fogne ai punti luce

Non si può ancora parlare di risultati immediati, visto che il maxi intervento partirà entro la fine di quest’anno e terminerà quindi nel 2026. Ma i problemi cronici di via del Serraglio hanno i mesi contati. Stop allagamenti ogni volta che piove forte, stop all’obbligo di usare la torcia del telefono quando si cammina in mezzo alle tenebre dopo l’ora del tramonto. Per la popolosa zona-cuscinetto incastonata tra i Macelli e via Unità d’Italia il sapore è quello della riqualificazione grazie all’intervento che porterà nel quartiere una nuova fognatura bianca e una nuova illuminazione pubblica.

Il cantiere del resto costerà 500mila euro, con il Comune che ha da poco assegnato i lavori alla ditta "Bicicchi Felice" di Camaiore. "I lavori non saranno di breve durata – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – e proprio per questo abbiamo iniziato un confronto con la ditta affidataria per valutare la migliore organizzazione del cantiere sotto il profilo della logistica e delle tempistiche, in modo da renderlo meno impattante possibile sui residenti. Contiamo comunque di iniziare l’intervento entro la fine dell’anno. Intervento che avevamo previsto nel programma triennale delle opere pubbliche". Entrando nei dettagli dell’intervento, il cui progetto di fattibilità tecnica era stato deliberato dalla giunta lo scorso novembre, il tratto interessato è quello tra via Basilicata e via Sicilia. "Siamo consapevoli delle precarie condizioni di sicurezza in cui versa questo tratto – prosgue Marcucci – ma anche della complessità dell’intervento necessario per risolverle. Manca ogni sistema di smaltimento delle acque meteoriche e questo fa sì che ad ogni pioggia, anche di modesta entità, si formino allagamenti che ‘entrano’ letteralmente nelle proprietà private. Costruiremo quindi una nuova rete fognaria per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane nei collettori, completando l’intervento con caditoie e pozzetti d’ispezione".

Sul lato opposto della strada sarà invece realizzata la nuova linea di pubblica illuminazione con una serie di punti luce allacciati all’impianto già presente sulle traverse vicine. "In questo caso sarà garantita una maggior sicurezza negli spostamenti – conclude – e un contributo significativo al senso di tranquillità per i residenti". Terminati questi lavori, che dureranno circa 3-4 mesi, il tratto interessato dal cantiere sarà completamente riasfaltato e ripulito, risolvendo così un altro elemento di forte disagio per chi vive o si trova a passare in via Serraglio, vale a dire la sconnessione del piano stradale.