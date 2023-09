Rinasce la farmacia di Vaiana. Sarà più accessibile e moderna

Più moderna, accessibile e ricca di servizi. Dopo due mesi di interventi per adeguarla sul piano igienico e funzionale, la farmacia comunale di Vaiana riparte con slancio salutata dal classico taglio del nastro ad opera del sindaco Bruno Murzi e con la benedizione del parroco don Giuseppe. La riapertura dei locali di via degli Olmi ha coinvolto la comunità in una giornata di festa. I lavori di manutenzione e riqualificazione hanno apportato numerosi cambiamenti sia per quanto riguarda il miglioramento degli spazi dedicati al personale sia per la maggiore funzionalità garantita ai cittadini.

A livello di struttura, il perimetro esterno della muratura è stato interamente impermeabilizzato e inoltre è stato inserito un impianto di ricircolo dell’aria oltre a nuovi servizi igienici e nuovi impianti elettrici, idraulici, di condizionamento e di riscaldamento. Sul piano funzionale la redistribuzione degli spazi ha reso invece l’ambiente più spazioso e accogliente sia per i cittadini che per il personale, al quale sono stati messi a disposizione uffici riqualificati e un magazzino spazioso in modo da renderne più agevole la gestione, senza dimenticare gli spogliatoi ampi e comodi. "Lo dico anche da paziente: abbiamo bisogno di gentilezza, umanità e comprensione, in tutti i settori – ha detto don Giuseppe – inclusa la farmacia. C’è bisogno di persone che sostengano chi soffre. Grazie per il servizio che fate, so che questa farmacia è molto efficiente e il personale molto gentile". Poi è stata la volta del primo cittadino. "Realizzare questi lavori è stata una necessità – ha sottolineato Murzi – ma, guardando al risultato, anche un piacere. Penso infatti che grazie a questo intervento la farmacia di Vaiana abbia acquistato maggior spazio e funzionalità. Merito innanzitutto di Marco Verona, amministratore unico della Multiservizi, che ha seguito passo dopo passo i lavori, la dottoressa Scatena e tutte le farmaciste e i farmacisti che lavorano nella struttura. Un plauso speciale alla comunità e al piccolo sacrificio che ha dovuto fare durante i mesi di chiusura, sopportati con indulgenza e pazienza grazie alla consapevolezza della necessità dei lavori".

Analogo messaggio ai cittadini è stato rivolto dallo stesso Verona: "Ringrazio la comunità di Forte dei Marmi per la pazienza avuta in questi due mesi di attesa. La risposta è stata eccezionale. Inoltre ringrazio la direzione e tutti i miei collaboratori presenti in farmacia e negli uffici per il ruolo estremamente importante che svolgono ogni giorno". Con brindisi finale al bar “Pretino”.