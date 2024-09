Righi-Maliboshka chiudono i “Giovedì musicali“

Domani cala il sipario sulla 37° stagione concertistica “I Giovedì Musicali di Sant’Antonio”, organizzata dall’associazione cultura e musica “Giulio Rospigliosi” con la parrocchia di Tonfano e il patrocinio del Comune. Alle 21.30, nello spazio all’aperto di Sant’Antonio a Tonfano, la violoncellista Monica Righi e il pianista Ivan Maliboshka (foto) proporranno le melodie più celebri di Robert Schumann, Fryderyk Chopin e Robert Fuchs.

Il duo Righi-Maliboshka, nato nel 2021 al conservatorio Nicolini di Piacenza, si è distinto in concorsi prestigiosi, in festival e rassegne e ha vinto l’edizione 2024 del concorso internazionale di musica da camera “Giulio Rospigliosi”. Ingresso a offerta libera. In caso di maltempo l’evento è in teatro.