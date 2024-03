Rifiuti, inaugurata l’isola ecologica. Stop agli abbandoni sul territorio. Servizio utile per cittadini e turisti

Una decisa risposta contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio e un servizio di cui molti cittadini e turisti avevano bisogno come il pane. Con questa doppia chiave di lettura ieri mattina è stata attivata, in via sperimentale e temporale, l’isola ecologia di via Vico, che sarà a disposizione dei cittadini e dei turisti per il conferimento dei rifiuti differenziati. A tagliare il nastro il primo cittadino Bruno Murzi, il vice sindaco Andrea Mazzoni, il consigliere delegato all’ambiente Enrico Ghiselli e, per Ersu, l’amministratore unico Luca Nannini, il direttore generale Walter Bresciani Gatti e il responsabile della logistica Roy Masini. "Tengo a ringraziare Ersu per l’attenzione con cui ha accolto la nostra richiesta – ha sottolineato il sindaco Murzi – e la rapidità con cui ha provveduto all’allestimento dell’area. Ci auguriamo che questa scelta, presa per contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle diverse isole ecologiche del paese che ricordo al momento sono state chiuse, possa finalmente portare ad una maggior decoro e a un risparmio per tutta la comunità. Il conferimento scorretto e l’abbandono dei rifiuti infatti comportava un incremento dei rifiuti indifferenziati e una conseguente maggiorazione sulla tariffa della Tari per tutta la cittadinanza".

Le aree del paese smantellate sono state messe sotto sorveglianza, con il supporto di telecamere e delle guardie ambientali volontarie. Il Comune e l’Ersu ricordano, in proposito, che chi ancora dovesse abbandonarvi i rifiuti andrà ad incorrere in ammende penali. L’isola, inserita in un’area recintata, presidiata e videosorvegliata, sarà aperta il lunedì dalle 6,30 alle 12,30, il martedì e mercoledì dalle 13 alle 19, il giovedì chiuso, il venerdì e sabato dalle 13 alle 19, e la domenica dalle 16 alle 22.

Inoltre per andare incontro alle maggiori esigenze della popolazione e dei forestieri durante le festività, l’isola ecologica di via Vico resterà aperta il 1 aprile dalle 14 alle 20, il 25 aprile dalle 14 alle 20, il 15 agosto dalle 16 alle 22 e il 26 dicembre dalle 14 alle 20. Nei prossimi giorni, infine, il Comune provvederà ad aumentare la cartellonista con l’installazione delle indicazioni della nuova isola ecologica su tutti gli incroci tra via Emilia e via Vico.