Rifiuti, ex Cisam e la linea storta che agita il Pd

Oggi sì, domani no. E dopodomani? Boh. "S’andà bene", direbbero in riva all’Arno. Già perché per capire cosa intenda fare il Pd più che una bussola ci vuole un rabdomante. Ma andiamo con ordine. In Regione si discute del piano integrato dei rifiuti: c’è una proposta (definita dall’assessora Monni) e c’è l’accordo. Poi, però le cose cambiano. Qualcuno dentro ai Dem la vorrebbe candidata alla guida di Palazzo Strozzi Sacrati al posto di Giani, altri invece come sindaco di Firenze. Strategie elettorali e anche post congressuali (tra bonacciniani e schleiniani). Legittime in politica e dentro i partiti. Così l’accordo sul piano dei rifiuti salta.