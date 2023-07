Richieste addettie vendite in boutique o in una catena

ADDETTOA VENDITE BOUTIQUE

FLavio Castellani cerca venditrici e venditori per lo store di Forte dei Marmi con inserimento immediata, possibilita’ da part-time a full time. www.fashionjobs.com

TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE

Negozio “3 STORE” a Lido di Camaiore cerca per vendita contratti di telefonia, utilizzo programmi per inserire contratti. Diploma , buona conoscenza lingua inglese,ottime capacità informatiche. Da subito con possibilità di proroghe. Per 3939436175 o inviare il CV a [email protected]

STAGISTA ADDETTA VENDITE

Negozio “Homery Pet Food” a Pietrasanta cerca (stage finalizzato all’assunzione) assistenza clienti, gestione cassa (transazioni pos e contanti), carico e scarico merci, pulizie punto vendita. Cv a [email protected]