Ricercato fermato in A12 senza assicurazione: arrestato

Pietrasanta, 19 settembre 2025 - Un semplice controllo di routine lungo l’autostrada A12 si è trasformato in un arresto. Nella notte di lunedì scorso, una pattuglia della Polizia stradale di Viareggio ha fermato una Fiat Cubo nell’area di servizio Versilia Ovest, a Pietrasanta, scoprendo che il conducente era destinatario di un ordine di carcerazione.

Fin dai primi istanti, il comportamento dell’uomo ha insospettito gli agenti. L’orario notturno e l’atteggiamento mostrato hanno spinto la pattuglia a non limitarsi alla semplice identificazione, ma a procedere con accertamenti più approfonditi. Le verifiche hanno confermato i sospetti: il fermato risultava con un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia e doveva scontare un cumulo di pena pari a 1 anno e 11 mesi di reclusione. Durante il controllo è emerso anche che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Per questo motivo, la Fiat Cubo è stata sequestrata. Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato preso in consegna dagli operatori e accompagnato presso la Casa Circondariale San Giorgio di Lucca, dove dovrà espiare la pena. L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli effettuati quotidianamente dalla Polizia Stradale, che non solo garantiscono la sicurezza della circolazione, ma permettono anche di dare esecuzione a provvedimenti pendenti nei confronti di soggetti ricercati.