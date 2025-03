Riapre l’Hotel Royal: "Pronti per la stagione"

VIAREGGIORiaprirà oggi, dopo la pausa invernale, e in vista delle festività pasquali e della bella stagione, il Grand Hotel Royal, pronto ad accogliere turisti e clienti affezionati. "Ci apprestiamo ad affrontare la nuova stagione con otimismo e positività nonostante gli eventi internazionali non proprio rassicuranti - dice infatti il direttore generale Marino Patruno - Le previsioni sono buone, abbiamo ottime risposte dal mercato inglese e tedesco, che sono i principali bacini di flusso turistico, e al momento registriamo un segnale di incremento di prenotazioni rispetto allo scorso anno. E anche quest’anno abbiamo fatto importanti interventi di manutenzione rinnovando altre camere: i clienti troveranno nuovi decori, nuovi arredi e accessori e lo staff, intorno alle settanta unità, è pronto per la nuova stagione".

E sarà una stagione anche di incontri e convegni, ospitati proprio nelle sale del Grand Hotel, come il meeting dei veterani dello sport o, a novembre, il congresso internazionale sull’ipnosi, frutto di promozione e diffusione all’interno di fiere oltre il confine toscano. "Il ritorno del grande turismo e internazionale sarà di buon auspicio per l’intero comparto turistico della città - prosegue Patruno - La nostra presenza alle più importanti fiere internazionali è servita a valorizzare Viareggio come meta per la vacanza ideale. Siamo circondati dal mare e dalla pineta, con la piscina nel parco e un servizio di prim’ordine. Vogliamo farc conoscere Viareggio come stazione balneare e per la sua ampia offerta culturale".