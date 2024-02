Riabilitazione cardiologica. Nominato nuovo primario nel solco della continuità

Il cardiologo Jacopo Del Meglio, in precedenza in forza alla struttura di Cardiologia dell’ospedale “Versilia”, è stato nominato responsabile della Riabilitazione cardiologica del Versilia con il ruolo di coordinatore anche di tutta l’area nord della Asl Toscana nord ovest, mentre Elio Venturini (Cecina) è coordinatore per tutta l’Azienda.

Con la nomina di Del Meglio, la Asl punta a proseguire il lavoro svolto da chi lo ha preceduto in questi anni, con l’ambizione e la speranza di potenziare ulteriormente l’offerta in questo settore così delicato. Sono ormai numerosi gli studi scientifici che dimostrano come l’essere seguiti da un’equipe specializzata in Riabilitazione cardiologica migliori l’aspettativa di vita negli anni che seguono un evento cardiovascolare acuto e soprattutto nella fase immediatamente successiva ad interventi cardiochirurgici.

I benefici del programma riabilitativo sono tanto maggiori quanto più elevato è il “profilo di rischio” in cui si trova la persona dopo un evento. Viene infatti erogato un intervento riabilitativo altamente individualizzato e tarato non solo sulle condizioni cliniche della persona, ma anche sui suoi bisogni, con l’obiettivo di garantire la possibilità di aumentare la tolleranza allo sforzo con esercizi fisici mirati ottenendo così una maggiore indipendenza della persona e di conseguenza un miglioramento della qualità della vita.

"L’attività – sottolinea il direttore della Riabilitazione del “Versilia” Federico Posteraro – è frutto di una storica collaborazione con la struttura di Cardiologia diretta dal dottor Casolo ed è un ottimo esempio di intervento multiprofessionale e multidisciplinare che rappresenta la migliore modalità di operare della medicina moderna".

L’intervento riabilitativo, che si avvale di uno staff multidisciplinare coordinato dal dottor Del Meglio, è composto da infermiere, fisioterapista, dietista e psicologo: è un intervento a 360 gradi sulla persona e non si concentra solo sulla patologia dell’organo colpito che comprende, oltre l’esercizio fisico personalizzato, anche il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare. "Il raccordo tra Cardiologia e Riabilitazione – aggiunge Casolo – consente di gestire in sicurezza persone ancora affette da problematiche cardiologiche anche importanti in quanto i 4 posti letto di degenza ordinaria sono fisicamente collocati nella UOC di Cardiologia che garantisce una continuità assistenziale specialistica 24/24 h andandosi ad aggiungere a tutte le altre attività svolte dai cardiologi stessi".

L’accesso alle degenze avviene attraverso trasferimento diretto da ospedale per acuti, mentre per l’accesso alle attività ambulatoriali dall’esterno si può scrivere a: [email protected] o telefonare al numero 05846057235.