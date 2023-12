Reunion dei maratoneti. Tutto pronto per la super gara

Dopo la più che positiva esperienza dello scorso anno è già tutto pronto a Forte dei Marmi per la Forte Seafront, prima delle sfide di maratona quotidiana allestite dal Club Supermarathon Italia. Dal 4 al 7 gennaio quattro sfide consecutive sui 42,195 km, che eleggeranno gli eredi di Giorgio Calcaterra e Sara Pastore, vincitori nel 2023 in un totale di 123 atleti. Chi vorrà potrà optare per due alternative, la gara sui 17 km o ancora la sfida sugli 8,5 km, ossia un solo giro del circuito cittadino che ogni giorno vedrà i concorrenti impegnati a percorrerlo più volte. La partecipazione alla gara, alla sua terza edizione, è subordinata al versamento delle quote di 40 euro per le maratone, 20 per le 17 km, 10 euro per le 8,5 km attraverso https://www.timingrun.it. Epicentro della manifestazione sarà Le Dune del Forte Beach, teatro di partenze e arrivi e delle premiazioni. Per informazioni: www.clubsupermarathon.it