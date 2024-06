Rete di assistenza: presto la raccolta di cibo e di materiale didattico

Si infittisce la Rete comunale della solidarietà, grazie a nuove collaborazioni. L’assessore al sociale Stefano Pellegrini ha incontrato il direttore della Coop di Querceta Fabio Tintori e la responsabile soci Naila Ricci. Al centro del confronto, le iniziative da canalizzare nel progetto della Rete comunale per un sostegno a quanti si trovano in situazioni di difficoltà. L’incontro ha permesso di dettagliare la collaborazione con Coop, con due iniziative. La prima riguarda il prossimo anno scolastico, attraverso l’adesione all’iniziativa nazionale per la donazione di materiale scolastico. Il 7 settembre personale della rete comunale della solidarietà avrà una postazione al supermercato a Querceta, per raccogliere materiale scolastico che sarà donato dai clienti per le famiglie che hanno difficoltà ad affrontare le spese scolastiche per i figli. Ma non è tutto, dal momento che la stessa Coop ha proposto al Comune la cessione gratuita a fine giornata di generi alimentari deperibili o con scadenza molto ravvicinata che saranno distribuiti a chi ha necessità.