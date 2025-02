Rete Asl in tilt. Sospesi i prelievi di sangue

Ancora disagi a causa dell’interruzione sulla rete informativa Asl. L’azienda sanitaria spiega che martedì pomeriggio per la Zona Versilia c’erano ancora problemi sulle linee nella "Casa della salute" di Torre del Lago. Per questo motivo è stato necessario "deviare" su altri presidi oppure riprogrammare i prelievi di sangue che erano in programma ieri mattina. " Le prestazioni urgenti – scrive l’Asl in una nota ufficiale – possono essere effettuate al ‘Tabarracci’ di Viareggio. Si ricorda ancora che il guasto, esterno all’azienda sanitaria, ha causato gravi problematiche sulla rete informatica Asl, con ripristino avvenuto nella serata di martedì. Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi subìti".