Restyling di tutti i cimiteri comunali

Prosegue il restauro e di miglioramento del decoro dei cimiteri comunali. In questi giorni è stato concluso l’intervento di risanamento di alcune zone del cimitero di Querceta, ammalorate da un’umidità che aveva comportato problemi agli intonaci, in particolare nel seminterrato e nelle scale di accesso. "Un lavoro – sottolinea il sindaco Lorenzo Alessandrini - che consente di ripristinare una condizione di decoro per questa parte del camposanto quercetano, ma che non si esaurisce nella parte edilizia. Infatti è già in programma un nuovo intervento sulle barriere architettoniche, mediante l’installazione di un monta scale per disabili".

Sempre in tema di abbattimento di barriere nei cimiteri, alla fine di questa settimana è prevista la messa in funzione del nuovo ascensore nel cimitero del capoluogo, che consentirà l’accesso ai primi due piani e all’edificio dei loculi, mentre è in progettazione una passerella per transitare dai loculi al terzo piano, completando così gli abbattimenti delle barriere. Nel cimitero di Basati si sono appena conclusi i lavori di pavimentazione e di abbattimento delle barriere; nei giorni scorsi il sindaco e il capo ufficio tecnico, l’ingegner Roberto Orsini, hanno effettuato un sopralluogo nel cimitero della Cappella con la Soprintendenza, finalizzato alla scelta della nuova pavimentazione per la parte antica del Camposanto.

"La situzione nei cimiteri – conclude Alessandrini – è decisamente migliorata, quanto ad ordine e pulizia, grazie anche alla felice decisione di ripristinare il servizio di custodia che consente di garantire piccole manutenzioni".