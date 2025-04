Restaurate le vasche al pontile. Regalano effetti d’acqua e di luci

Le eleganti fontane d’acqua hanno caratterizzato la rinascita delle vasche di piazza Navari. Terminati nei giorni scorsi i lavori di straordinaria manutenzione, autorizzati dalla Soprintendenza, allo storico simbolo del paese, con riqualificazione degli impianti tecnici e effetti scenografici dell’acqua (investimento totale di 100mila euro)."Siamo felici di poter riconsegnare alla città le vasche completamente rinnovate – dichiara il sindaco Bruno Murzi – questo è uno dei luoghi più amati di Forte dei Marmi, un simbolo riconoscibile e caro a residenti e visitatori. Aver concluso i lavori prima della Pasqua rappresenta un segnale importante: è un altro obiettivo centrato da questa amministrazione e ringrazio gli uffici dei lavori pubblici per il costante impegno".

Il restauro ha risolto le criticità strutturali dovute alla presenza di microfessure che causavano perdite d’acqua e danneggiavano il rivestimento in mattoncini e le cornici in marmo. Dopo un’accurata pulizia e la rimozione dei depositi calcarei, è stato rifatto l’interno delle vasche, impermeabilizzato e livellato con materiali moderni ed elastici, adatti a garantire durata e resistenza nel tempo. Anche l’impianto idraulico è stato completamente rinnovato: nuove tubazioni di aspirazione e uscita, pompe revisionate, nuovi filtri, valvole e collettori, per assicurare un funzionamento efficiente e continuo delle fontane. Grande attenzione è stata riservata anche all’aspetto estetico e scenografico, con l’installazione di un nuovo impianto per giochi d’acqua e luce. Grazie alla tecnologia Rgb+White sarà possibile creare suggestive combinazioni luminose in occasione di eventi e ricorrenze, oppure mantenere una luce bianca elegante e discreta per la quotidianità. Infine, è stato completamente riqualificato anche il locale tecnico.

Francesca Navari