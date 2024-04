Resistenza e lesioni udienza a Massa

Oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Massa, Gianluca Paul Seung rischia di finire nuovamente a processo. L’accusa in questo caso è quella di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Da quando abbiamo appreso i fatti risalgono ad agosto 2022 quando il 36enne di Torre del Lago – a processo davanti alla corte d’assise del tribunale di Pisa per l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani – ebbe un alterco con un agente un giorno nel quale voleva depositare uno dei suoi esposti, ma non era possibile accedere a gli uffici in quell’orario.

Un diniego che Seung non volle accettare tanto che ne nacque un diverbio che, secondo il copione accusatorio, si trasformò in lesioni e resistenza per i quali Seung venne denunciato a piede libero. L’udienza preliminare che sarà celebrata oggi – Seung è assistito anche in questo procedimento dall’avvocato Andrea Pieri che lo ha già seguito anche in altri processi – è una prosecuzione disposta dal giudice per consentire al 36enne (nel frattempo detenuto per i fatti di Pisa) di comparire in udienza. Per Seung c’è la possibilità, quindi, di essere presente in aula, oppure di collegarsi con l’udienza dal carcere.

C. B.