Residenti contro il padel: "Non facciamo vita"

Hanno incontrato il sindaco Alberto Giovannetti perché esasperati da una situazione su cui hanno già fatto ricorso al Tar. La rabbia è quella dei proprietari che confinano, lato sud-mare, con il centro sportivo di Focette tra Aurelia e via Cavour. "Il tendone del padel – dicono – sovrasta le abitazioni, non fa cicolare l’aria e tappa la vista delle Apuane. E con campi attaccati alle case il rumore è pressoché continuo: siamo costretti a chiudere le finestre. Fino alla luce dei fari che ci illumina le stanze a giorno. Non ne possiamo più, abbiamo inviato il sindaco a constatare di persona il nostro disagio". E Giovannetti ha raccolto l’invito subito dopo. "Ho fatto un sopralluogo – risponde – per rendermi conto di come stanno le cose. Qualcosa in effetti va fatto, ad esempio inserendo più piante per attenuare l’impatto. Siamo disponibili ad affrontare la questione insieme ai gestori del centro. Detto questo, il progetto era nel regolamento urbanistico del 2014 e nessuno fece osservazioni al project financing".