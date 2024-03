Reportage di volti dal Carnevale. Il regalo speciale de "La Nazione": "Un grande grazie a tutti i lettori"

VIAREGGIO

E ci siamo. Oggi, in regalo con l’edizione di Qn-La Nazione Viareggio Versilia avete ricevuto il libro fotografico “Centocinquantuno“, un album di ritratti realizzati da Salvatore Matarazzo accompagnati da un racconto carnevalesco e fantastico.

"Il Carnevale di Viareggio rappresenta un’occasione unica per esprimere la creatività, riscoprire tradizioni e generare sviluppo – dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, che ha preso parte all’iniziativa –. Dal 1873, quando una sfilata di carrozze diede il via alla sua storia, questo evento si è trasformato in uno spettacolo di proporzioni epiche. Le maestose costruzioni in cartapesta, animate dai maestri costruttori viareggini, costituiscono il cuore pulsante della manifestazione, che prendono vita con movimenti che sembrano sfidare le leggi della fisica grazie a un po’ di ferro, carta e colla".

Un cuore pulsante, quello degli artigiani e delle loro opere, che, sfilando per le sue strade, rende viva la città ed emoziona tutte le persone, le facce, appunto, che con il naso all’insu, per un mese all’anno, sognano a occhi aperti.

"L’arte della cartapesta non solo testimonia l’abilità artigianale dei suoi creatori, ma genera un impatto economico significativo al quale la Camera di Commercio presta particolare attenzione - continua Tamburini - Le aziende artigiane impiegano infatti centinaia di persone e consumano materiali, l’organizzazione stessa delle sfilate crea un indotto considerevole. Inoltre, la manifestazione rappresenta un’opportunità unica per il commercio e il turismo che, recentemente, beneficiano dell’effetto positivo della decisione di spostare molte sfilate al sabato, incoraggiando i visitatori a prolungare il soggiorno e a partecipare alle iniziative collaterali o visitare i dintorni".

Una manifestazione che esprime al meglio non solo la carica artistica e il talento che cresce tra le radici della città, ma che porta con sè risorse economiche e di promozione turistica.

"Il Carnevale svolge un ruolo importante come veicolo di promozione del territorio tra l’altro in un periodo di bassa stagione - dice Tamburini - Con milioni di persone raggiunte attraverso i social media e una presenza mediatica sempre più forte, Viareggio riesce a far parlare di sé a livello nazionale e internazionale anche in inverno. Il Carnevale di Viareggio rappresenta quindi una sinergia perfetta tra cultura, identità locale, vivacità della comunità e economia, dimostrando che ciascuno di questi elementi è essenziale per la sua esistenza e il suo successo".

“Centocinquantuno“ viaggia attraverso le identità e i visi di questa comunità, attraverso le loro storie e sfaccettature. Per raccontare, tramite le maschere che al meglio la rappresentano, l’anima e l’essenza di una città.

Un libro da collezione.