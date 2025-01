Renzi festeggia a Viareggio i 50 anni. Cena per 250 ospiti al Principe

Cena privatissima al Grand hotel Principe di Piemonte per il compleanno di Matteo Renzi. L’albergo apre il 2025 con un’altra esclusiva reunion e si conferma come volano per la promozione di tutto il territorio della Versilia. L’esponente di Italia Viva ha scelto infatti la struttura cinque stelle lusso di Viareggio per festeggiare i suoi 50 anni assieme a circa 250 invitati nel ristorante pluristellato Il Piccolo Principe.

Nutrita la presenza di personaggi di spicco della politica come l’ex Vicepresidente del Consiglio dei ministri Angelino Alfano, l’ex ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, l’ex ministro della giustizia Paola Severino, fino a Maria Elena Boschi con Giulio Berruti, Dario Franceschini, Giuliano Poletti, Roberta Pinotti, l’ex ministro Luca Lotti, Pier Ferdinando Casini, Andrea Orlando, Tony Scervino, l’imprenditore Joshua Fink.

I tavoli sono stati allestiti in tutto il piano terra, compreso il salone delle colazioni: nel menù risotto aragosta e champagne, pasta ripiena al sugo di mare e poi delizie a passaggio come tapas, salmone, stuzzichini di avocado, ostriche, caviale e tartare. Un appuntamento all’insegna dell’eleganza, con uomini in completo e papillon e intrattenimento musicale con una violinista e il complesso di Anema e core. Gran finale con Matteo Renzi che, affiancato dalla famiglia, ha tagliato la maxi torta millefoglie col numero ‘50’.

Tutti gli ospiti sono rimasti a pernottare al Grand hotel Principe di Piemonte, esprimendo allo staff il proprio apprezzamento per la bellezza e i servizi in struttura; al mattino dopo hanno condiviso assieme la meravigliosa colazione che si fregia del titolo di Miglior colazione d’Italia.