Viareggio e la regata dei rioni: tutti in maschera al mare. Che sfida con i patini

Viareggio, 9 ottobre 2023 – La prua del patino della Vecchia Viareggio è la più veloce e si aggiudica la 2° edizione della Regata dei Rioni del Carnevale. Giornata di sole e tanta festa - alla presenza di Burlamacco, Re Carnevale e dell’assessore Rodolfo Salemi - sulla spiaggia del Bagno Flora dove Darsena, Campo d’Aviazione, Vecchia Viareggio, Marco Polo,Croce Verde, Varignano, Torre del Lago e Migliarina si sono sfidate, in regate secche da 85 metri ciascuna (al meglio delle tre), per aggiudicarsi l’ambito rinocoscimento. Spettatore interessato l’equipaggio del Terminetto che, da detentore del Trofeo Elio Tofanelli, metterà nuovamente il titolo in palio nella primavera 2024.

Percorso netto per la Vecchia Viareggio, del duo composto da Marco Caruso e Luca Branchetti, che ha superato, sempre per 2-0 nell’ordine: Croce Verde, Varignano ed infine la Darsena (Darsena che dopo aver superato 2-0 il Campo d’Aviazione aveva sconfitto 2-1 la Migliarina).

“Non è stato semplice portare a termine questa impresa - sottolinea Marco Caruso, bagnino del Bagno Bonaccia a Forte dei Marmi - perché il valore degli altri equipaggi era molto alto ed in acqua c’era una corrente forte che spingeva i patini verso gli scogli. Dedico il successo a mia moglie Giada, anche alla luce del fatto che ci siamo appena sposati”. Se per Caruso la vittoria ha un sapore nuovo e romantico, per il compagno Luca Branchetti, bagnino del Bagno Onda Marina 2 sempre a Forte dei Marmi e già plurivincitore della Regata dei Bagni del Forte, c’è tanta abitudine: “Non è stata una passeggiata, anzi, ma fin dalla prima regata ho avuto ottime sensazioni. Successo che dedico alla mia compagna Lisa”.

Euforico Marco Puccinelli presidente del comitato rionale Marco Polo e ideatore della kermesse: “Belle regate, tanto sole e tanto pubblico interessato. Pubblico che ha voluto sapere anche le date del Carnevale 2024. Divido questa soddisfazione con tutti quelli che ci hanno supportato e sposto già l’attenzione al 2024, quando ci sarà la regata del Trofeo Elio Tofanelli tra Terminetto e Vecchia Viareggio”.

Sorrisoni anche da parte di Franco Paladini presidente della Vecchia Viareggio: “Ringrazio il nostro equipaggio. Oggi (ieri, ndr) hanno vinto i Rioni e il Carnevale”.