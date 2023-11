Recupero Sant’Agostino. I Clerici cittadini onorari

Il loro amore per Pietrasanta, culminato con il recupero della sala dell’Annunziata del Sant’Agostino totalmente a proprio carico, è stato premiato con il conferimento della cittadinanza onoraria. È stata la giunta a deliberare il riconoscimento nei confronti di Paolo e Giuliana Clerici, promotori dell’omonima Fondazione nata nel 2017 per promuovere attività filantropiche e iniziative sociali e culturali finalizzate. Per il Sant’Agostino la Fondazione ha speso oltre 350mila euro in 3 anni per rinnovare arredi, dispositivi, impianto di illuminazione e climatizzazione e restaurare affreschi e intonaci, in base a un progetto approvato dalla Soprintendenza prima e dalla giunta poi, a cui ne seguiranno altri sempre rivolti al Sant’Agostino. "Paolo e Giuliana sono persone speciali – dice il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti – e li ringraziamo in questo modo per l’enorme dono che hanno fatto alla nostra comunità, restituendoci l’uso di uno spazio rigenerato sul profilo culturale e potenziato nella funzionalità".