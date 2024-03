Real Forte Querceta. Caccia alla salvezza

La fiducia resta alta, malgrado le ultime due sconfitte. Adesso è il momento di raccogliere quanto di buono si è visto nell’ultimo mese. Partita cruciale per il Real Forte Querceta, impegnato in casa contro il San Donato Tavarnelle, una delle grandi deluse della stagione (fischio d’inizio ore 14,30 al Necchi Balloni). Per raggiungere la salvezza, i complimenti da soli non bastano: servono punti e l’occasione è troppo importante per lasciarla sfuggire. "È naturale ci sia un po’ di delusione per gli ultimi risultati – spiega Francesco Buglio, allenatore del Real Forte Querceta – ma la squadra ha fatto veramente bene e meritava molto di più. Bisogna continuare così e sperare di essere più fortunati negli episodi decisivi". Il San Donato Tavarnelle è una squadra in ripresa dopo il cambio di allenatore: fuori Collacchioni e dentro Marco Brachi, una vecchia conoscenza del Real Forte Querceta (guidò la squadra alla sofferta salvezza del ’18-’19). Le aspettative a inizio stagione erano comunque altre. "È una squadra che viene dal professionismo e ha ottimi giocatori – commenta Buglio – con il nuovo allenatore ha ritrovato punti e solidità. Non sarà per niente facile". Buglio sta pensando a qualche variazione tattica ma è alle prese con numerose defezioni. Su tutte Gemmi, cuore e cervello della squadra. "Non abbiamo un altro giocatore con le sue caratteristiche e con la sua capacità di leggere e gestire le situazioni di gioco. Ci dovremo adattare". Assenti anche Lepri, Gabrielli e Bucchioni mentre il tecnico viareggino spera di recuperare per la panchina Tomaselli, acquisto di gennaio che finora non ha mai trovato spazio. "Abbiamo bisogno di lui e di chi entrerà a gara in corso" annuncia Buglio che ha il dubbio se riproporre dall’inizio il tridente Podestà-Flores Heatley-Pegollo. A centrocampo ancora favorito Vietina nel ruolo di regista. Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Maccabruni, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Pecchia, Vietina, Giuliani; Michelucci; Pegollo, Podestà.