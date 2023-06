Rds Summer festival L’evento fa il bis a Marina

L’anno scorso fu un successo clamoroso con centinaia di giovani accorsi a Marina per applaudire i loro beniamini. Il bis, ora, è ufficiale: ancora una volta il teatro all’aperto della Versiliana è stato scelto come tappa finale della seconda edizione di Rds Summer festival. La nota emittente radiofonica, in collaborazione con Lux eventi, ha fissato sei appuntamenti con partenza il 23-24 giugno da Senigallia e l’arrivederci all’estate l’8-9 settembre a Marina alla presenza di artisti quali Annalisa, Articolo31, Boomdabash, Federica Carta, Fedez, Sangiovanni e Shade. Non solo grandi nomi, ma spazio anche ai talenti emergenti grazie all’iniziativa “Rds Summer festival, con Galbanino il palco è il tuo!”, senza contare il parterre di conduttori del calibro di Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz, Anna Pettinelli, Petra Loreggian e Giovanni Vernia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea.

"Fin dall’autunno scorso – ricorda l’assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani – abbiamo mantenuto aperti i contatti con lo staff di Rds per ripartire subito. Nel 2022 il successo fu strepitoso, con serate sold out e un apprezzamento generale per tutte le iniziative. Oggi Marina di Pietrasanta si conferma tappa di chiusura del festival itinerante ed è l’unica località, tra quelle in cartellone, che può ’fregiarsi’ del bis rispetto allo scorso anno. Insieme a cittadini e turisti daremo l’arrivederci all’estate 2023 con grande musica, artisti di primo piano e la bellissima novità dell’ingresso gratuito, a conferma di una festa che vuole essere davvero la festa di tutti e per tutti".