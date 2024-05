Rapina in farmacia: l’assalto col machete poi la fuga con mille euro

Piano di Mommio, 11 maggio 2024 – Probabilmente ha atteso che non ci fossero più clienti. Poi, travisato dal casco e da una mascherina chirurgica, ha fatto irruzione all’interno della farmacia di Piano di Mommio. Armato di machete, per compiere una rapina.

Erano le cinque del pomeriggio, di giovedì. Dietro il banco solo le due farmaciste, che sono state colte di sorpresa e immediatamente aggredite da quell’uomo. Si sono ritrovate con la lama puntata contro la gola, mentre il bandito ha cominciato a chiedere "soldi". "Soldi, soldi, soldi..." ha ripetuto all’infinito. Quella parola e nient’altro, senza tradire alcun accento o inflessione. E alla fine, dopo avere terrorizzato e ferito le sue vittime, mentre tentavano di divincolarsi, si è avventato sulla cassa. Ha dovuto insistere per secondi, che di fronte alla minaccia di un machete sono parsi eterni, prima di riuscire ad aprire il registratore. E quando ci è riuscito ha agguantato tutte le banconote che poteva a stringere in una mano, ed è uscito come un lampo con un bottino di circa mille euro. È salito su una grande utilitaria, dove probabilmente lo attendeva un complice, ed è fuggito via.

Le due farmaciste a quel punto sono riuscite a far scattare l’allarme. Per entrambe, medicate dal pronto soccorso del Versilia, la prognosi è di dieci giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Massarosa, che grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza stanno lavorando per mettersi sulle tracce ed identificare il rapinatore.

Mdc