Rapina a mano armata, messo a segno colpo da 6mila euro

Viareggio, 18 marzo 2025 – In fuga con la bicicletta elettrica e un bel bottino da 6mila euro in contanti. E ora è caccia al bandito solitario che domenica, intorno alle 13, ha messo a segno una rapina a mano armata ai danni sala slot di via delle Darsene. Nella zona industriale di Bicchio-Cotone.

L’uomo si è presentato all’ingresso dell’attività con il volto travisato da un berretto verde, ben calzato sulla testa, e una bandana scura, che lasciava scoperta soltanto la fessura per gli occhi. E una volta all’interno, senza un attimo di indugio, ha alzato la pistola che aveva in pugno, l’ha puntata dritta contro la cassiera e ha pronunciato pochissime parole senza tradire alcun accento o inflessione: “Dammi tutto quello che hai”.

Sotto la minaccia dell’arma da fuoco si è fatto dunque consegnare gli incassi dalla dipendente della sala slot in quel momento di turno. Complessivamente, secondo quanto ricostruito dalle indagini e formalizzato nella denuncia, si tratta di circa 6mila euro.

Poi con la stessa bicicletta a pedalata assistita con cui era arrivato in via delle Darsene, il bandito è riuscito anche a dileguarsi facendo perdere ogni traccia. E a quel punto, nel momento in cui si è sentita di nuovo al sicuro, senza più la minaccia di quella pistola puntata contro, la vittima ha potuto allertare le forze dell’ordine.

Sul posto è giunta una volante del Commissariato di Viareggio che ha raccolto la testimonianza della donna e ogni dettaglio, anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza della sala slot, utile ad identificare l’autore del colpo. Il profilo del bandito è rimasto sempre nascosto dalla bandana e dal cappellino, che lo hanno reso irriconoscibile; ma attraverso gli abiti che indossava – un giubbotto marrone, dei pantaloni chiari e delle scarpe scure, oltre ad uno zainetto – gli agenti adesso sono a lavoro per trovare riscontri utili e dunque dare un’identità al malvivente.

Mdc