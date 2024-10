Ragazzina scomparsa a Viareggio ritrovata in Francia da inviati di “Chi l’ha visto?”

Viareggio, 18 ottobre 2024 – E’ stata ritrovata in Francia dagli inviati di "Chi l'ha visto?", Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, la ragazza di 16 anni scomparsa da Viareggio i primi giorni di settembre. La giovane sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. Gli inviati l'hanno incontrata in Francia, seguendo le segnalazioni arrivate nella puntata di mercoledì scorso.

"Stiamo bene", ha detto Paul, "siamo innamorati e vogliamo sposarci". Il padre Giancarlo, in diretta ogni settimana nel programma di Rai 3, si era detto molto preoccupato per l'assenza della figlia, e ha ringraziato i telespettatori che hanno segnalato la presenza della ragazza in Francia.