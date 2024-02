Raffica di vandalismi post corso. Specchietti delle auto devastati

La fine del corso di Carnevale dovrebbe lasciare sull’asfalto solo, e soltanto, montagne di coriandoli. Invece, dopo queste prime due sfilate, gli eccessi di Carnevale in via IV novembre hanno lasciato un tappeto di specchi infranti. Quelli delle auto posteggiate nel tratto tra via Leonardo e via Vespucci che, sia sabato che martedì sera, sono rimaste coinvolte in una raffica di vandalismi. "La sera di martedì sono stati spaccati gli specchietti retrovisori di sette macchine, e per me – racconta una lettrice – purtroppo è già la seconda volta visto. E adesso noi residenti andiamo a letto col terrore di trovare un altra volta lo specchietto infranto. Ovviamente ho sporto denuncia, ma – conclude – non possiamo andare avanti così".