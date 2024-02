Raccontare Burlarmacco. Libreria del Lungomare. Ecco la "Bibliomaratona"

VIAREGGIO

Una maratona di libri lunga un giorno. Ma con un filo conduttore comune: il Carnevale di Viareggio. Domani – vigilia del terzo corso mascherato – la Libreria Lungomare ospiterà la prima edizione della Bibliomaratona di Carnevale. Dalle 10 del mattino fino al tramonto, la più antica libreria della Passeggiata ancora in attività, farà infatti da palcoscenico per una serie di presentazioni di libri che hanno come tema la manifestazione più importante e amata della città. Nata da un’idea di Claudio Vecoli, giornalista e scrittore che ha legato il proprio nome alla storia del Carnevale, la maratona letteraria avrà come protagonisti gli autori dei più recenti volumi dedicati alla festa che in rapida successione saranno chiamati a presentare al pubblico della rassegna i loro “gioielli”.

In alcuni casi si tratterà di vere e proprie primizie freschissime di stampa, in altri di (ri)scoperte di libri pubblicati lo scorso anno in occasione dei 150 anni del Carnevale di Viareggio o comunque usciti di recente. E a fare da conduttore di tutti e undici gli appuntamenti sarà Stefano Pasquinucci, altro grande personaggio legato a doppio filo al mondo del Carnevale.

Ciascun incontro avrà una durata di mezz’ora. Al mattino si partirà alle 10 e si andrà avanti fino alle 13. Dopo una sosta all’ora di pranzo, si riprenderà alle 15 per arrivare fino alle 17.30. Gran finale al tramonto con un brindisi a base di spumante italiano delle cantine Vitevis da gustare insieme alle celebri “bombe” della pasticceria Fauzia, altro grande classico di Carnevale.

Tanti, come detto, i protagonisti degli incontri. Tutti autori di libri e pubblicazioni legate al Carnevale di Viareggio. Al mattino si alterneranno sul palco Enrico Vannucci, Marzia e Sandra Giordano, Roberta Martinelli, Paolo Riani, Andrea Mazzi, Alfredo Grossi, Lamberto Mazzoni, Umberto Guidi, Giampiero Ghilarducci, Adolfo Lippi e Giorgio Polleschi. Nel pomeriggio sarà la volta di Daniele Chicca, Tommaso Lucchesi, Claudio Vecoli, Gionata Francesconi, Giampiero Petrucci, Claudia Menichini, Umberto Guidi, Chiara Sacchetti e Massimo Mazzolini. Dopo ciascun incontro ci sarà poi spazio per il classico firmacopie.

La Bibliomaratona di Carnevale è organizzata dalla Libreria Lungomare di Viareggio in collaborazione con Pezzini Editore, Gruppo Stampa Versilia, CarnevalDarsena e con il supporto di Pasticceria Fauzia, Cantine Vitevis, Rappresentanze vini Renato Zucchini e Carta, colla & fantasia. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata ad altra data che sarà comunicata in un secondo momento.