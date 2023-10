Cittadini si diventa da piccoli. Raccolta rifiuti dopo le partite dei baby calciatori in Pineta

Viareggio, 5 ottobre 2023 – Divertirsi rispettando l’ambiente naturale dove si gioca. Cosa non scontata, molte volte, nel mondo troppe volte indifferente di oggi. Ma c’è chi educa i ragazzini a questa consapevolezza del rispetto della casa comune. I calciatori in erba della Scuola Calcio Del Chiaro così si affrontano, spesso in partite anche da 15 contro 15, nella Pinuglioro Cup nel campetto di calcio creato nella Pineta di Levante quasi prossimo alla via Indipendenza ed all’angolo con via Turati. Ma oltre alla partita – anzi alle partite che certamente non stanno troppo dietro ai minuti, ma semmai al fiato – puliscono tutta la zona adiacente dai rifiuti abbandonati e lo fanno prima e dopo le partite.

"Tutto è nato 4 anni fa – raccontano Alessandro D’Angelo e Michele Landi – perché volevamo che i nostri bambini potessero usufruire di uno spazio così magico come la Pineta. Una sorta di vero e proprio parco dove correre, respirare aria pulita e, perché no, imparare anche bene a controllare un pallone, esattamente come facevamo noi da piccoli; noi che giocavamo per strada o in Pineta e che imparavamo a dribblare marciapiedi e alberi". L’iniziativa ha preso sempre più corpo e così nell’ultima edizione, andata in scena qualche giorno fa, si sono presentati ben 30 bambini. "Prima di scendere in campo – sottolineano ancora i due ideatori – ogni bambino, sotto la supervisione dei propri genitori, ha raccolto carte, cartacce e bottigliette e la stessa cosa è stata fatta, finita la partita, dopo una abbondante merenda di gruppo. Imparare a giocare a pallone rispettando la nostra Pineta è un punto di partenza per formare i giocatori, ma anche futuri adulti provvisti di senso civico".

Sergio Iacopetti