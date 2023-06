Rabbia, ansia, depressione C’è il Consultorio Giovani

Il 15 giugno alle 14 il Consultorio Giovani di Viareggio in via Fratti 530 avvia le attività di gruppo, per ragazzi dai 14 ai 18 anni, per la gestione delle emozioni intense come ansia scolastica, ansia sociale, paura al confronto con gli altri, rabbia, forte tristezza e isolamento. Le attività di gruppo prevederanno l’inserimento di tecniche Mindfulness e di rilassamento, giochi e momenti di confronto.

Al di là dei gravi fatti di cronaca che periodicamente coinvolgono i giovani, l’Asl segue le persone in adolescenza e pubertà che "sono fasi di grandi trasformazioni e possono portare momenti di confusione, difficoltà di gestione emotiva e difficoltà nel rapporto con gli altri come amici e famiglia. Cervello, corpo, sensazioni, idee sono in fase di grandi modifiche, sia i giovani che le loro famiglie attraversano momenti di caos emotivo e difficoltà comunicative. Gli specialisti del Consultorio Giovani Versilia vogliono farsi promotori di iniziative atte ad accogliere e supportare chiunque ne senta la necessità. Il consultorio si apre alla creatività dei ragazzi e con loro intende organizzare durante il periodo estivo momenti di informazione ed educazione, dalla gestione delle emozioni alla conoscenza di sé, del proprio corpo e della propria sessualità. Durante gli incontri ci sarà la possibilità di creare insieme eventi specifici di promozione alla salute e prevenzione del disagio giovanile".

Il consultorio Giovani è uno spazio dedicato ai giovani dai 14 ai 24 anni, dove è possibile essere ascoltati, ricevere informazioni, chiarimenti, consulenze e prestazioni sanitarie riguardo al benessere psicologico, alla vita sessuale, affettiva e relazionale. Sono presenti psicologi, ginecologi, ostetriche, assistenti sociali. L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di richiesta medica e garantisce accoglienza e una prima consulenza. I giovani minori di 18 anni possono recarsi al Consultorio Giovani anche non accompagnati dai genitori. Le sedi del Consultorio sono all’ex ospedale Tabarracci in via Fratti 530 a Viareggio (edificio sul retroprimo piano), e a Querceta alla Croce Bianca in via Generale Dalla Chiesa 158. Per l’accoglienza telefonica i giovani possono telefonare allo 0584 6059363 il lunedì e il giovedì in orario 13.30 – 16. Per accoglienza in presenza, a Viareggio il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e a Querceta il mercoledì dalle 15 alle 18.