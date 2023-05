Querceta del futuro Piano di riqualificazione da oltre 3 milioni di euro

Già disegnato il nuovo volto del centro di Querceta. E’ stato infatti affidato all’architetto Andrea Vecchi l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica degli interventi di rigenerazione urbana del sistema delle piazze collegamenti viari e pedonali che comporterà un investimento di 3milioni 200mila euro. Piazza Alessandrini resterà un parcheggio ma con diversa distribuzione dei posti auto e dei percorsi di entrata e di uscita, nuovi marciapiedi in pietra, alberature, panchine e illuminazione generale e collegamento con la via Ragazzi del ’99 attraverso la segnalazione di pista ciclabile collegata alla stazione e al servizio bici elettriche. Riqualificaizone anche per la piazza della Chiesa rendendola un posto di aggregazione sociale e stessa sorte sarà per piazza Pertini, destinato a imporsi come luogo di socializzazione con inserimento di opere di arredo urbano come pergole coperte e panchine per la sosta, come luogo di incontro e di possibile utilizzo sia per la ludoteca sia per i mercatini. Nuova collocazione del fabbricato su via Federigi ad uso cabina Enel recuperando quello spazio come area a verde , piccola

aiuola e con possibilità di inserire una eventuale statua dando più armonia all’ingresso. Nel progetto anche piazza Matteotti con marciapiedi, privilegiando un solo ingresso alla piazza dalla via Aurelia e con una nuova distribuzione dei parcheggi e dei loro collegamenti con la viabilità esistente. La piazza rimarrà libera di ospitare le manifestazioni relative al Palio. Due le possibilità di riqualificazione di piazza Pellegrini: la prima può esser un utilizzo a piazza per socializzazione con spazio a verde , panchine in contrapposizione alla piazza sempre a verde su via Aurelia; una seconda possibilità potrebbe essere la conferma del suo attuale utilizzo a parcheggio ma con una nuova distribuzione degli spazi di sosta e di circolazione sempre realizzato con asfalto architettonico. Nella ipotesi di rendere la Piazza Pellegrini luogo di incontro, si ipotizza la realizzazione di parcheggio pubblico su due piani con rampe di uscita ed entrata carrabili su via Fratelli Rosselli e via Don Minzoni , sfruttando l’attuale dislivello del giardino pubblico. Lo studio contempla anche palazzo civico con la sua ristrutturazione edilizia e il rifacimento della pavimentazione della via Aurelia.

Francesca Navari