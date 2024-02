Quella sana voglia di satira e ironia

Strambi

Ecco quindi una coppia di settantenni sfilare, mano nella mano, strizzati dentro un tuta da zebra. O due amici, che calzano in testa una variopinta parrucca che cela la chioma bianca. Ma anche orde di adolescenti truccate come influencer di cosmetici su Tik Tok. E non mancano neppure i classici costumi da preti, suore e cardinali. Immarcescibile voglia di dissacrare il potere. Eh sì. Perché se è vero che ormai da anni la satira politica è scesa dai carri, quella travolgente frenesia di ’’graffiare’’ il conformismo rimane. Anzi. Palpita, ancora più forte, sotto la cenere del politicamente corretto. E, forse, in un Paese in cui una classe dirigente non sa più ridere di se stessa, anche se per gaffe fa ridere di per sé, non sarebbe poi così banale tornare a ragionare sull’opportunità di ricominciare. Con la sagacia salmastrosa che impregna la maestria degli artigiani della cartapesta. Anche perché, a dirla tutta, a forza di uniformarsi alla "cancel culture" i giganti che hanno sfilato ieri sembrano aver perso quello smalto irriverente di una volta. Certo, come ha riconosciuto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sono portatori di "messaggi valoriali": dalla sostenibilità ambientale alla pace, dalle implicazioni della tecnologia alla natura. Che sono importanti e fondamentali, si badi bene. Ma già circolano in abbondanza ogni giorno tra social, web, serie tv e cinema. Con il rischio di provocare l’effetto esattamente contrario. Con questo non dobbiamo evocare Jocker e quel suo ammonimento "una risata vi seppellirà". Ma non dimentichiamoci quanto sosteneva Sigmund Freud: "L’umorismo è il più potente meccanismo di difesa. Ma è l’umorismo rivolto verso se stessi che custodisce il segreto della felicità". Bando alla tristezza. Viva l’allegria. Buon Carnevale Viareggio!