“Quella casa è un covo di ratti”. L’anziana proprietaria è finita in Rsa. Il sindaco chiede ‘aiuto’ all’Asl

Viareggio, 3 agosto 2023 – «Una bomba ecologica", così gli abitanti di Vicolo degli Oleandri, in zona Marco Polo, definiscono la situazione che stanno vivendo da qualche tempo a questa parte. Con invasioni di topi e un’impellente sporcizia. Una situazione sgradevole, che si è evoluta da quando, qualche mese fa, la vicina, una signora di età avanzata e affetta da un grave deterioramento cognitivo è stata trasferita d’urgenza in RSA a seguito di un ricovero ospedaliero, senza però mai fare ritorno alla sua abitazione. Essendo inoltre nubile, senza figli o altri parenti, è stato inoltrato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, di cui l’udienza è stata fissata per il 28 settembre prossimo.

La casa, oramai disabitata e completamente abbandonata, è vittima di infestazioni di topi e insetti, che attirati dagli alimenti – oramai andati a male –, brulicano per la zona causando non pochi problemi. I vicini segnalano inoltre la presenza di una copertura di eternit sul bagno esterno dell’abitazione, che risulta anch’essa una fonte di preoccupazione. Ovviamente, trattandosi di proprietà privata, le misure d’intervento sono rese complesse. Per poter intervenire è, infatti, necessario che sia nominato un amministratore di sostegno che autorizzi alle procedure necessarie.

Il sindaco ha comunque inoltrato la richiesta alla Asl, dipartimento di prevenzione, con lo scopo di verificarne le condizioni per un’ordinanza – che deve comunque essere richiesta dall’autorità sanitaria –. Quindi il tema resta lo stesso: la proprietà privata e le sue condizioni, su cui anche lo stesso sindaco e Comune possono fare poco.