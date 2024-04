"Quel vincolo era già stato ottenuto grazie al nostro partito"

"Il Teatro Politeama, nel corso della precedente consiliatura, proprio su iniziativa del gruppo consiliare della Lega, aveva comunque già ottenuto il riconoscimento del vincolo di interesse culturale". Così interviene Alessandro Santini, capogruppo della Lega in consiglio comunale, precisando i contorni della situazione. "Si trattò – spiega – di un lavoro che curò, come proceduralmente previsto, ma a seguito delle nostre istanze al Ministero, la Soprintendenza ai beni culturali di Lucca e che si potè realizzare in virtù del fatto che il Teatro Politeama ha una storia più lunga dei 70 anni previsti dalla normativa per ottenere il riconoscimento. Vincolo poi che sarebbe stato trascritto su una sola parte dell’immobile. Siamo soddisfatti pertanto che la legge voluta dalle Camere e con particolare impulso del nostro partito – concldue Santini – abbia ricompreso anche il Teatro Politeama di Viareggio fra gli oltre 450 teatri italiani riconosciuti, ed ulteriormente rafforzato questo status giuridico che era già stato ottenuto su impulso del nostro gruppo consiliare".