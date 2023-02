Dopo i sedici pini della Pineta tra via Zara e via Udine, è arrivata un’altra ordinanza di abbattimento per quattro tigli in piazza Dante. Il provvedimento nasce a seguito del monitoraggio sulla stabilità delle alberature svolto da "Dream Italia", società cooperativa agronoma e forestale con con sede legale a Pratovecchio, che ha ricevuto l’incarico con la determina 29 dicembre. Dall’esame i quattro tigli sono risultati "in pessime condizioni vegetative"; perciò si legge nell’ordinanza "necessitano di essere abbattuti con urgenza in quanto costituiscono una seria ed insistente minaccia per l’incolumità pubblica e privata".