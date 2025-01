Quattro giorni di grandi eventi. Il cuore pulsante del Forte

Forte dei Marmi si conferma ancora una volta cuore pulsante della Versilia, regalando a cittadini e turisti quattro giorni di musica, spettacoli e momenti di condivisione che hanno trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. La rassegna musicale, organizzata dal Comune in collaborazione con Villa Bertelli, ha coinvolto migliaia di persone, culminando stamattina nel tradizionale Concerto di Capodanno, che ha dato il benvenuto al 2025 con un’eccezionale partecipazione. La piazza principale, gremita di pubblico, ha risuonato di note e applausi, in un’atmosfera di festa che ha coinvolto tutta la città.

Il grande evento in piazza per San Silvestro, condotto con professionalità e simpatia da Caterina Ferri, ha saputo unire generazioni diverse in un’unica grande festa. La serata è stata accompagnata dai saluti dell’amministrazione comunale, che ha ringraziato i cittadini e i turisti per aver reso l’evento un successo.

Il momento conclusivo è stato affidato al Concerto di Capodanno, promosso da Villa Bertelli, un evento che ormai rappresenta una tradizione consolidata e attesissima: eleganza e raffinatezza con i grandi classici della famiglia Strauss e omaggio a Giacomo Puccini eseguiti dal soprano Silvia Pacini, il tenore Vladimir Reutov e l’Orchestra Domenico Scarlatti, diretta dal maestro Paolo Biancalana.

“Il successo di questi quattro giorni dimostra quanto Forte dei Marmi sia un punto di riferimento per eventi di qualità - sottolinea Graziella Polacci assessore alla Cultura e Turismo -. Un grazie speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione, dalla collaborazione con Villa Bertelli, il suo presidente Ermindo Tucci e il consiglio di amministrazione, all’organizzazione dell’ufficio Cultura, agli artisti e alle associazioni di volontariato”.