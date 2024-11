Dal Qatar a Viareggio, 57 suite al Principe di Piemonte. La delegazione diretta a Spezia per ritirare una nave militare

Viareggio, 30 novembre 2024 – Il Gran Hotel Principe di Piemonte è sempre più ricercato a livello internazionale. E ancora una volta, dai Paesi del Golfo arriva una prenotazione ’monstre’ della struttura di piazza Puccini. Principi, emiri, ministri: non si contano le ’ambascerie’ passate dal Principe di Piemonte nel corso di viaggi commerciali (o di piacere) in Italia.

Stavolta, il viaggio commerciale aveva a che fare con una fornitura militare. E nonostante la trattativa non avesse per epicentro Viareggio – anzi, la delegazione è dovuta pure andare fuori regione –, la delegazione ha comunque optato per il Grand Hotel viareggino. Protagonista del viaggio una nutrita delegazione delle forze armate del Qatar, che ha alloggiato al Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio per alcuni giorni.

Gli ospiti hanno scelto l’albergo 5 stelle lusso come punto di riferimento per una trasferta mirata a prendere in consegna una delle navi militari commissionate a Fincantieri a La Spezia. Il gruppo straniero ha cenato al Maitò di Forte dei Marmi – altro ‘gioiello’ d’eccellenza di proprietà del Gruppo Nesti, titolare anche del Principe di Piemonte – e poi ha soggiornato nel Grand Hotel prenotando ben 57 delle 80 suite presenti.

Una conferma dunque per i servizi di altissimo livello garantiti dal Principe di Piemonte che si rivolge non solo a un turismo alto spendente ma anche a un target business di tycoon. Con una sempre più frequente presenza di autorità del Medio Oriente: ad aprile il Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha soggiornato 5 giorni con 50 persone al seguito; a giugno è stata la volta del re dell’Arabia Saudita, Salman Bin Abdulaziz, che ha prenotato 41 camere per circa dieci giorni. E stavolta è toccato alla delegazione del Qatar: ogni volta, per questi viaggi all’insegna del business, viene prenotata una fetta importante dell’Hotel, che dunque si sta affermando come punto di riferimento internazionale anche nel mondo degli affari d’alto livello.