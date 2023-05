Maitò rilancia con piscina e spa Giovedì vip party di inaugurazione con imprenditori e volti da showbiz

Arte, architettura, design e moderne tecnologie si fondono nel poderoso progetto che lancia il Maitò 1960 di Forte dei Marmi verso una nuova dimensione con un occhio attento alla tradizione. La piscina da 300 metri quadrati, una piattaforma che magicamente emerge dall’acqua come palco per ospitare musica e lettini disposti in oasi luxury private e sospese come su una spiaggia tropicale. Fino, addirittura, ad uno scenografico angolo Instagram e alla modernissima spa. Una dimensione unica che cambia volto regalando una zona relax di giorno e un dinner space dal tramonto, grazie ad un gioco di spazi e situazioni di massima versatilità, capaci di mutare con una logica di stupefacente poetica. Giovedì dalle 20 con una galà esclusivo su invito e dress code rigorosamente in bianco _ tra gli ospiti nomi di spicco del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, con una speciale sorpresa _ sarà presentato ufficialmente il nuovo Maito 1960, l’icona della ristorazione fortemarmina proporrà un concept sempre più internazionale con un’esperienza pensata dall’imprenditore Stefano Nesti, narrata da Hanina Bensellam scritta da Michele Vitaloni ed illuminata da Filippo Cannata. Oggi è possibile indentificare fin dall’esterno la maestosa potenza del Maitò 1960, con la fusione del ristorante Maitò, il bagno Maitò beach e l’ex Orsa Maggiore, che ha permesso la realizzazione di una piscina di circa 300 metri quadrati con servizi extra lusso, zone idromassaggio, corner bar, isole luxury. A bordo piscina i punti relax con lettini e tende affacciati sull’acqua che possono diventare spazi per cenare grazie alla trasformazione degli arredi (i sun bed infatti mutano sorprendentemente in tavolini), al gioco di luci e alla pedana che affiora per esibizioni musicali.

"Ho sposato il progetto Maitò nel 2019 _ racconta la manager Hanina Bensellam _ un’energia che mi ha affascinata totalmente, creandone un mio stile di vita, grazie alla proprietà Nesti che ha creduto in me. Ci consideriamo un vip club abbiamo un servizio che parte dalla colazione fino alla sera, dove la cucina si unisce alla live music, agli odori, al rumore del mare e all’arte". Punto di forza del progetto è la capacità di integrarsi e dialogare col paesaggio attraverso una vegetazione tropicale che si espande sulla spiaggia. "E’ un progetto nato circa 2 anni fa assieme alla direttrice Hanina ed alla proprietà _ commenta Michele Vitaloni direttore artistico, architetto e interior designer _ e oggi abbiamo uno spazio da vivere sospesi a mezz’aria, quasi irreale, un luogo che al calare del sole e cambia pelle trasformandosi in zona dinner".

Fra.Na.