Lo scatto virale di Lenny Kravitz. Il Grand Hotel Principe di Piemonte conquista i suoi milioni di follower

Seduto sulle scale dell’albergo a piedi nudi. Intento a rivedere la scaletta del concerto. Lenny Kravitz, cantautore statunitense arrivato per la tappa del suo tour in Versilia, ha postato quello scatto durante il suo soggiorno al Grand Hotel Principe di Piemonte, gioiello 5 stelle lusso di Viareggio. Il cantante è stato evidentemente rapito dalla particolare bellezza degli ambienti e ha inserito quella suggestiva immagine in bianco e nero (evidentemente scattata da un componente del suo staff) nelle proprie stories del profilo social ufficiale, taggando l’hotel: e’ seduto sui gradini in modo disinvolto, con la tuta e a piedi nudi sull’elegante tappeto con le carpe blu e oro che percorre la scalinata del Principe di Piemonte mentre ricontrolla la scaletta dello show. Una foto che ha scatenato i sei milioni di follower di Instagram con indubbio ritorno di immagine che ancora una volta il Grand hotel e’ riuscito a conquistare per il territorio.

L’effetto infatti è stato immediato visto che in molti hanno telefonato alla reception per prenotare la stessa camera che era stata occupata dalla star della musica. Si tratta della 406, una delle suite con vista mare frontale, finiture extra lusso e comfort ai massimi livelli che promette già di diventare una ’iconic-room’ per i tanti fan del cantante. Del resto lo stesso Lenny Kravitz ha dimostrato di gradire particolarmente il soggiorno al Grand hotel Principe di Piemonte: infatti, nonostante fosse impegnato in un calendario fitto di date col suo tour di successo, ha chiesto in via straordinaria – e all’ultimo minuti – di poter rimanere un giorno in più nell’albergo dove ha evidentemente trovato il giusto relax per ricaricarsi prima di rimettersi in viaggio con il suo staff di musicisti e accompagnatori.

Il numero di personaggi che ha scelto il Principe di Piemonte è davvero nutrito, tra gli ultimi ci sono il cantante britannico Rod Stewart, Gianna Nannini, il comico Pucci (che ha realizzato un video a colazione, evidenziando la bellezza e il servizio al top della struttura) e, nelle scorse settimane, ha fatto clamore il soggiorno del Re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz che ha occupato ben 41 camere delle 80 presenti.