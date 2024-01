"Punteremo sulla bassa stagione"

"Punteremo ad animare la bassa stagione". Parole ’a caldo’ del neo presidente del Centro Commerciale Naturale “Le Botteghe di Pietrasanta”, Gianluca Borgonovi. Nei giorni scorsi infatti in un’assemblea molto partecipata, le attività commerciali di Pietrasanta si sono fatte promessa di dare nuova linfa alle iniziative del territorio specie in bassa stagione. È stato creato il nuovo consiglio direttivo che ha eletto presidente Gianluca Borgonovi, titolare della boutique di abbigliamento in via Stagi. La sua vice sarà Giulia Quadrelli de Il Piccolo Lucignolo, mentre gli altri sette componenti del consiglio sono Francesca Bottari (trattoria pizzeria Betty), Laura Ciani (Acqua dell’Elba), Allegra Bartoli (bar Pietrasantese), Nicola Incerpi (abbigliamento Modàh), Silvia Callarelli (ristorante Amasia) e Michelangelo Panico (bar pasticceria Il Duomo). "C’è tanto entusiasmo e voglia di far conoscere tutto quello che Pietrasanta vuole offrire – dice il neo presidente Borgonovi – sono molto contento che i colleghi mi abbiano scelto per questo ruolo. Assieme al nuovo consiglio ci ritroveremo presto per fissare i prossimi passi da compiere. Di certo, ci vogliamo dare obiettivi ambiziosi perché ci attendono ancora periodi difficili a livello commerciale e assieme possiamo trovare le idee necessarie per rilanciare il territorio. Lavorando di concerto con l’amministrazione comunale e le altre realtà associative del territorio. Il Comune mi sembra pronto ad ascoltarci, questo è fondamentale per poter programmare assieme i prossimi eventi. Vogliamo animare la bassa stagione, cercare di essere attrattivi nei confronti dei turisti anche fuori dal periodo delle vacanze estive. E anche in estate c’è da lavorare, far capire a chi conosce il nostro mare che c’è anche una città pronti ad accoglierli con tante offerte".