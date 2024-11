Pumas lanciati verso il futuro. I Bertolucci realizzano il sogno. Gestiranno il centro polivante

Dopo aver gettato il cuore oltre l’ostacolo, adesso la Pumas può davvero lanciare la mirada hacia el futuro. Che tradotto dalla spagnolo, sarebbe "lo sguardo verso il futuro". La società sportiva fondata dai fratelli viareggini Alessandro e Mirko Bertolucci – due campioni e colonne internazionali dell’hockey su pista – si è aggiudicata infatti la gestione del centro sportivo polivalente di Torre del Lago. "Finalmente – dice Mirko, di rientro dall’Eurockey Cup con i suoi vice campioncini d’Italia – i Pumas avranno un luogo da chiamare casa".

Tra le cinque categorie dell’hockey (tra la prima squadra nel Campionato di A2 fino all’Under 17), che contano insieme una cinquantina di iscritti, e il pattinaggio artistico, con 110 atlete tesserate, la società dal 2013 (col salto nell’hockey arrivato nel 2018) ad oggi non ha mai smesso di crescere. Cercando spazi in cui allenarsi nelle palestre delle scuole, nella disponibilità di altre società "o dovunque, anche all’aperto, ci fosse un po’ di posto". Per questo nel 2020, era luglio, la Pumas presentò al Comune una proposta di partenariato pubblico privato per la riqualificazione e la gestione dell’impianto comunale della frazione. E dopo un complesso iter burocratico, a seguito della procedura di gara bandita dalla Provincia, è arrivata l’aggiudicazione. A questo punto, per andare a rete, manca la firma del contratto di concessione.

"L’investimento è importante – racconta Mirko Bertolucci –, oscilliamo intorno ai 460mila euro". Verrà rinnovato il campo da calcetto, compresa l’illuminazione, e riqualificata anche la casetta in legno "Che oltre ad accogliere la segreteria della società, sarà a disposizione delle comunità per piccoli e grandi eventi. Com’è sempre stato".

La pista da pattinaggio sarà allestita nella parte posteriore dell’impianto. Coperta da una tensostruttura e corredata dai suoi spogliatoi, da una tribuna e un bar. "La speranza è di poter cominciare i lavori quanto prima – prosegue Bertolucci –, abbiamo già tutti i preventivi e le ditte per le forniture aspettando soltanto l’incarico".

Per ammortizzare le spese la Pumas ha chiesto e ottenuto dal Comune la gestione dell’impianto per i prossimi 25 anni. E a partire dal quinto anno verserà all’Ente un contributo di concessione da 2.424mila euro l’anno, per un totale di 50.904mila euro.

Prevedere i tempi per l’entrata in funzione dell’impianto, che era finito in disuso, è una scommessa, "Però piacerebbe terminare gli interventi entro i primi sei mesi del 2025, così da avviare le nostre attività già in estate. Una stagione nuova, che – conclude Bertolucci – vorrei dedicare a tutti quei ragazzi e alle ragazze che hanno creduto in noi e nel nostro progetto". Gettando il cuore oltre gli ostacoli, e la mirada hacia el futuro.