Puliamo i Fiumi a Seravezza: Sacchi e Guanti per l'Iniziativa di Legambiente

Guanti, pettorine e sacchi per pulire, tutti assieme, il territorio comunale dai rifiuti abbandonati. Si svolgerà oggi la manifestazione Puliamo il mondo, promossa a livello nazionale da Legambiente. L’appuntamento è alle 9.30 davanti all’ingresso della scuola Delatre di Seravezza dove ad ogni partecipante sarà consegnata la pettorina gialla dell’iniziativa, i guanti e i sacchi in cui inserire i rifiuti raccolti, con le relative informazioni sulle procedure. L’iniziativa, promossa dagli assessorati all’ambiente e alla scuola, vede impegnati in prima fila gli assessori Michele Silicani e Valentina Mozzoni che invitano i cittadini a partecipare. I siti scelti per la pulizia sono i tratti dei greti dei torrenti Serra e Vezza che attraversano il capoluogo, partendo dalla zona del Puntone a salire verso il paese di Riomagno, l’area adiacente il parcheggio di Palazzo Mediceo, l’area lungo via Gino Lombardi nel tratto della passerella pedonale a salire verso Ruosina. La manifestazione si svolgerà grazie anche alla collaborazione di Ersu, del Consorzio 1 Toscana Nord, con la partecipazione tra gli altri di Legambiente Versilia, dell’Associazione Fare Verde Versilia e di rappresentanti delle realtà che gestiscono la Riserva di Pesca Medicea, ovvero Mosca Club Apuano e Fly Club 90 Versilia. "Una mattinata importante - commenta l’assessore all’ambiente Michele Silicani - che vedrà la partecipazione di diverse realtà tra le quali Legambiente della Versilia e le associazioni dei pescatori ai quali va la nostra gratitudine dato che per tutta l’estate hanno garantito il controllo costante dei diversi tratti di fiume". "Un appuntamento al quale sono invitati anche i bambini con le proprie famiglie - commenta l’assessore alla scuola Valentina Mozzoni - per una vera lezione di educazione civica"