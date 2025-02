Puccini sinfonico 125 anni di Tosca al Comunale

Una celebrazione e un omaggio a Giacomo Puccini, in occasione dei 125 anni della Tosca di Giacomo Puccini, è quella che il concerto che si terrà domenica alle 11, al Teatro Comunale di Pietrasanta, organizzato dall’Associazione amici di Pietrasanta in Concerto in collaborazione con Versilia e Comune. Il "Concerto di San Biagio", all’interno del progetto ‘How I Met Puccini’, esplora la musica del compositore lucchese sotto una nuova luce mettendo in risalto la sua straordinaria valenza strumentale, con la trascrizione e la ricomposizione per organici cameristici e orchestre. In questa occasione, il concerto si concentra su una reinterpretazione di Tosca e su una piccola fantasia sui temi di ‘Il Tabarro’, che con originalità e freschezza esplora la modernità del linguaggio musicale di Puccini.

Il repertorio è parte del progetto multidisciplinare ideato dalla compositrice e performer Valentina Scheldhofen Ciardelli, al contrabbasso accompagnata dal pianoforte di Alvaro Siculiana, che da quattro anni sta portando avanti una serie di iniziative artistiche e culturali per avvicinare le nuove generazioni alla musica dal vivo e all’opera. Con un repertorio che spazia dalla musica da camera alle orchestrazioni sinfoniche, il progetto mira a rendere la musica pucciniana più accessibile e apprezzabile anche a un pubblico giovane e internazionale. In occasione del concerto, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, saranno proposti Com’è difficile esser felici come Piccola Fantasia sui temi de Il Tabarro e O Scarpia Avanti a Dio! come Fantasia sui temi di Tosca in tre movimenti.