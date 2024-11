Puccini in vinile. Le arie al piano di Luke Faulkner

VIAREGGIO

L’omaggio a Giacomo Puccini a pochi giorni, il 29 novembre, dal centenario della morte. Arriva questa volta dall’Inghilterra e dal giovane pianista e compositore Luke Faulkner (foto). Autore del nuovo disco in vinile a edizione limitata, dedicato al maestro, dal titolo “Giacomo PuccinI“ Opera Arias for Piano pubblicato e distribuito da Halidon. La pubblicazione del disco è accompagnata dal video “Puccini“.

Luke Faulkner rende omaggio al Maestro trasformando le arie d’opera in intimi arrangiamenti per pianoforte. Questo album è una testimonianza della capacità di Faulkner di onorare la grandiosità della tradizione operistica italiana offrendo al contempo agli ascoltatori un’esperienza inedita che diventa una lettura straordinaria dell’opera di Puccini.

I nuovi arrangiamenti proposti dal disco, in totale 11, dei quali due arrangiati da Luca Moscardi, conferiscono un’intimità senza precedenti alle celebri arie pucciniane e ne evidenziano il lirismo e le dinamiche drammatiche attraverso il potere espressivo del pianoforte. Interpretazioni che esaltano la profondità e la versatilità dell’arte di Faulkner che invitano gli appassionati a riscoprire i capolavori di Puccini in una veste nuova ma fedele all’opera originale.

Luke Faulkner è un appassionato del Maestro non solo della sua grande arte, ma anche della sua vita, è rimasto colpito del fatto che Giacomo Puccini è rimasto orfano da bambino, a soli 5 anni, ha visitato la casa del Maestro a Lucca e non è esclua la ipotesi che il pianista inglese possa esibirsi in Versilia.

m.n.